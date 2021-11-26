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Kaya Olgar kimdir, neden öldü? Çılgın Bediş'in Abdullah'ı Kaya Olgar kaç yaşındaydı?

26.11.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken, foto model ve oyuncu olarak bilinen ve seneler önce yayınlanan popüler gençlik dizisi Çılgın Bediş'te Abdullah karakterini canlandıran Kaya Olgar hayatını kaybetti. Peki Kaya Olgar kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...

Kaya Olgar kimdir, neden öldü? Çılgın Bediş'in Abdullah'ı Kaya Olgar kaç yaşındaydı?

Doksanlı yılların popüler dizisi Çılgın Bediş'te Abdullah karakterini canlandıran Kaya Olgar hayatını kaybetti. Olay sonrası Olgar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Kaya Olgar kimdir, neden öldü?

KAYA OLGAR KİMDİR?

1990'lı ve 2000'li yılların sevilen mankeni ve oyuncusu Kaya Olgar 1964 doğumludur. Olgar, 58 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

22 yıldır Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor.

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