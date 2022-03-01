Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir? Tayfun Duygulu'nun eski eşi Beste Açar aslen nereli ve kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu, önceki gün Metin Özülkü'nün sahne aldığı mekana gitmişti. Duygulu'nun, geceye eşi Bella Duygulu ve eski eşi Beste Açar'la beraber katılması dikkat çekti. Gelişme sonrası "Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir?" sorusu merak ediliyor. Peki Beste Açar kimdir, aslen nereli?

BESTE AÇAR KİMDİR?

Beste Açar, 15 Mayıs 1974 tarihinde dünyaya gelmiştir. Açar, İzmirli'dir ve 3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızıdır. Beste Açar, ilk evliliğini şarkıcı Tayfun Duygulu ile yapmıştır. Fakat Açar, Tayfun Duygulu'yu aldatmış ve olay sonrası boşanmışlardır. Açar'ın babası Kayahan ile daha sonra arası bozulmuştur.

Duygulu'dan boşanmış olan Açar ikinci evliliğini ise Onur Berberoğlu ile yapmıştır. Açar ve Berberoğlu'nun Oben isimli oğulları dünyaya gelmiştir. Ancak Açar'ın ikinci evliliği de bitmiştir.

Evlilikte bir türlü dikiş tutturamayan Açar, son olarak üçüncü kez evlendi. Üçüncü evliliğini Engin Haravon ile yapmış olan Beste Açar'ın evliliği devam ediyor.

