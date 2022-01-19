YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

19.01.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 160 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 160, Ovacık'ta 140, Palandöken ve Erciyes'te 125, Hakkari'de 122, Keltepe'de 110, Denizli'de 105, Kartepe'de 97, Uludağ'da 90, Çambaşı'nda 83, Davraz'da 82, Gevaş Abalı'da 75, Eren Dağı ve Ilgaz'da 65, Ergan ve Hesarek'te 64, Mersivan'da 63, Sarıkamış'da 55, Saklıkent'de 50, Kop Dağı'nda 49, Yıldız Dağı'nda 48, Zigana'da 45, Hazarbaba'da 44, Yıldıztepe'de 42, Konaklı'da 35, Yalnızçam'da 29, Elmadağ'da 27, Murat Dağı'nda 22, Salda'da 15, Akdağ'da 13 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez19.1.2022En düşükEn yüksekKartalkayaKY-15-12OvacıkKY-7-5PalandökenKY-17-12ErciyesKY-15-11HakkariKY-25-13KeltepeKY-11-9DenizliPB-14-6KartepeKY-6-0UludağKY-14-12ÇambaşıKY-13-9DavrazÇB-15-8Gevaş AbalıKY-15-5Eren DağıPB-13-5IlgazKY-14-11(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Erzurum'da karla mücadeleye 150 milyon liralık bütçeErzurum'da karla mücadeleye 150 milyon liralık bütçe
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:30
İkindi
15:02
Akşam
17:25
Yatsı
18:48

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Derman Eczanesi
Palandoken
Hastaneler Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
Saltuklu Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.