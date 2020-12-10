Kayakçılar, zor şartlara rağmen sevdalarından vazgeçmiyor

Ulusal ve yerel müsabakalara hazırlanan Yüksekovalı kayakçılar, çetin kış mevsiminin yanında bir de imkansızlıklarla mücadele ediyor. Tüm zorluklara rağmen çalıştıklarını belirten beden eğitimi öğretmeni ve milli takım antrenörü Rojbin Ören, Yüksekova'nın ilk kadın sporcusu olduğunu söyleyerek, "Tekerlekli kayak, biantlom ve kayaklı koşuda toplam 3 branşta milli sporcuyum. İlçede ilk kadın milli sporcu benim. Özellikle kız çocuklarına yönelik sporcu çalıştırmaya özen gösteriyorum. 33 milli sporcumuz var ve 110 sporcumuz şu an aktif bir şekilde antrenman yapmaktadır.

Coğrafyamız çok sert ve zor koşullara sahip. Kar çok fazla yağmadığı için şu an biz kendi antrenmanlarımızla karın imitasyonunu çalışıyormuş gibi çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız şu an dağda 10 kilometre baton yürüyüşü yapacak şekilde antrenman yapıyorlar.

Kayak dünyanın en zor sporudur. Zor olduğu gibi çokta pahalı bir spor. Bu konuda maddi durumu kötü olan çocuklarımız var. Malzemeleri karşılayabilmek için zorlu süreçler geçiriyoruz. Bunun için Kaymakamımız Osman Doğramacı, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz bu konuda bizlere çok destek oluyorlar.