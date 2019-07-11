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Kayaların içinden çıkan yüzlerce kilo kokain polisi bile şaşırttı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2019 08:13 | Son Güncelleme

İspanya’da polis kayaların içine gizlenmiş 785 kilo kokain tespit etti. Kırılan kayaların içinden çıkan yüzlerce kilo kokain herkesi şaşkına çevirdi.

İspanya’da polis, 4 Haziran’da alınan ihbar üzerine geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, ülkeye nakliyatı gerçekleştirilen içine paketlerle kokain gizlenmiş yüzlerce kaya bulundu.

ÇEKİÇLE KIRILDI PAKETLER ORTAYA ÇIKTI

Çekiçle kırılan kayaların içinden toplamda 785 kilo paketlenmiş kokain çıktı. Polisin kayaların içinden kokain paketlerini çıkarma görüntüleri yayınlandı. Operasyon kapsamında, uluslararası alanda uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütüne mensup 11 kişi gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ispanya polis kaya kokain operasyon

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