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Kaybolan Nazi Altın treni bulundu mu? Gizemli mektup ortaya çıktı! Gizli tünelin yeri...

İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolduğu iddia edilen Nazi altın treniyle ilgili ortaya çıkan gizemli mektup gündemde. Gönderen kişi trenin yerini bildiğini söylüyor. Mektupta tünelin yerini gösteren haritalar, jeodezik veriler ve bir savaş tanığının ifadesi yer alıyor.

Kaybolan Nazi Altın treni bulundu mu? Gizemli mektup ortaya çıktı! Gizli tünelin yeri...
Jale Uslu

İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde ortadan kaybolduğu iddia edilen ve efsane haline gelen Nazi altın treniyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polonyalı yetkililer, II. Dünya Savaşı'nın son yıllarında kaybolan efsanevi Nazi altın treninin yerini belirten bir mektup aldıklarını söyledi.

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Wałbrzych kent yetkililerine gelen mektupta gönderen kişi bölgedeki gizli bir tünelde üç tren vagonunun yerini bildiğini öne sürdü.

HARİTALARI BİLE GÖNDERMİŞ

Her biri yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve dört metre yüksekliğinde olan vagonların, çelik bir kapının ardında saklandığını iddia etti. Daily Mail'de yer alan habere göre, Mektupta, bu vagonlarda altın ve diğer değerli madenlerin bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca tünelin yerini gösteren haritalar, jeodezik veriler ve bir savaş tanığının ifadesinin yer alıyor.

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Söz konusu altın treni efsanesi, Nazi yetkililerinin 1945’te Wroclaw’dan (eski adıyla Breslau) yola çıkan bir zırhlı trene, yağmaladıkları hazineleri yükleyerek Wałbrzych yakınlarında kaybettikleri yönündeki söylentilere dayanıyor. Hatta bazı iddialarda, bu hazineler arasında Rusya’daki ünlü Kehribar Odası’na ait parçaların da olduğu öne sürülüyor.

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St. Petersburg yakınlarındaki bir sarayda bulunan kehribar panellerle dolu olan oda 1941’de Nazi birliklerin saldırısına uğradı. Panellerin çalınarak Almanya’ya götürüldüğü ve daha sonra görülmediği biliniyor. Bazı iddialara göre oda, diğer ganimetlerle birlikte altın trenin içinde yer alıyor olabilir.

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