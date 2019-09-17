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Kaybolduğu iddia edilen Yaren Gaytan İzmir'de ortaya çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 17.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

İzmit'te 3 gün önce evden kaçıp ortadan kaybolduğu iddia edilen 19 yaşındaki Yaren Gaytan İzmir'de ortaya çıktı. Gaytan, canlı yayına bağlanarak annesi ve teyzesiyle yüzleşti.

Kaybolduğu iddia edilen Yaren Gaytan İzmir'de ortaya çıktı

Gaytan'ın ailesi kızlarının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. 19 yaşındaki Yaren Gaytan, 14 Eylül Cumartesi günü ruhsatının da kendine ait olduğu araçla evden çıktı. Yaren'den o günden sonra hiç haber alınamadı.

'BENİ DEĞİL, ARABAYI ARIYORLAR'

Olayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Kaybolduğu iddia edilen Yaren, İzmir'de ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan Gaytan, beni onlar büyütmedi dediği annesi ve teyzesi ile ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu. Annesinin ve teyzesinin kendisini aramadıklarını, kaçırdığı arabayı aradıklarını söyleyen Gaytan, kaçtığı arabayı AfyonKarahisar otogarına bıraktığını ve kendisinin İzmir'de olduğunu söyledi.

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yaren gaytan izmir

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