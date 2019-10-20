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Kaybolduktan 22 yıl sonra Google Earth sayesinde cesedi bulundu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | 20.10.2019 04:35 | Son Güncelleme

Google Earth, tüm dünyanın uydularından çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafların görüldüğü bir yazılım. Google Earth sayesinde pek çok farklı yeri sanal olarak gezebiliyorsunuz.

Google Earth, sanal olarak tüm dünyayı tabir-i caizse sokak sokak gezmenize olanak sağlıyor. Dünya üzerindeki uydulardan alınmış en güncel görüntülerle birlikte Google Earth sayesinde pek çok yeri görebiliyoruz. Bunun yanı sıra, Google Earth’te şu zamana kadar gizemli görüntülere de rastlandı. Batık uçaklardan gizemli çöl desenlerine kadar pek çok görüntü Google Earth sayesinde yakalandı. Şimdi de bu uygulamayla 1997 yılında hayatını kaybeden bir adamın cesedi bulundu. İşte sıra dışı olayın detayları...

Dünya üzerindeki pek çok noktaya oturduğumuz yerden ulaşmamızı sağlayan Google Earth’te zaman zaman değişik görüntülere rastlanabiliyor. Hatta bu görüntüler kimi zaman aydınlanmamış gizemleri de çözmeye olanak sağlıyor. ABD’nin Florida eyaletinde Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri de Google Earth’te bölgeyi araştırırken oldukça garip bir görüntüye rastladı.

Bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine gölün bulunduğu Moon Bay Circle bölgesinin yeni sahibine durumu iletti. Arazinin yeni sahibi de kendi drone’uyla gölde bir araba olduğunu görüntüledi ve durumu hemen polise bildirdi.
Bunun üzerine ise polis arabayı gölden çekerek içerisindeki kemik kalıntılarına ulaştı. Yapılan incelemeler sonucunda ise, kemik kalıntılarının 1997 yılında hayatını kaybeden William Moldt’a ait olduğu ortaya çıktı.

1997 yılında 40 yaşında olan William Moldt, Florida’daki Lantana kasabasındaki bir gece kulübünden dönerken arabasıyla kayıplara karışmış, araştırmaların ardından bulunamayınca ise polisler soruşturmayı durdurmuştu. Polis raporlarında, Moldt’un kaybolduğu gece yerel saat ile 23:00’da gece kulübünü terk ettiği belirtiliyor. Sessiz biri olarak tanımlanan Moldt’un o gece sarhoş olmadığı düşünülüyor.

William Moldt’un arabasına ve cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı. Moldt’un kalıntıları ise ailesine teslim edildi. Polis sözcüsü Therese Barbera ise yıllar önce ne olduğuna dair tam olarak bir bilgiye ulaşamayacaklarını vurguladı. ABD’deki sonuçsuz kapatılan kayıp dosyalarına dair online bir veritabanı olan Charley Project, “arabanın 2007 yılından beri Google Earth’teki uydu görüntülerinde açık bir şekilde yer aldığını ancak bu zamana kadar kimsenin fark etmediğini” belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
GOOGLE EARTH abd Florida

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