Kaygısızlar dizisinin Eleman’ı Yalçın Avşar şimdi ne yapıyor?

Türk televizyonlarında bir dönem fırtınalar estiren, absürt komedi dizisi Kaygısızlar, milyonları ekrana kilitliyordu. Dizinin genç karakteri Eleman’ı canlandıran Yalçın Avşar uzun bir süre kayıplara karıştı. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajla ortaya çıkan oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar resmen başarılı oyuncuya teğet geçmiş.
1978 yılında tiyatro ile tanışarak sanat hayatına başlayan Yalçın Avşar, çocuk tiyatrolarında oynadı. Lise eğitiminin ardından yurt dışında Fransızca eğitimi gördü. Tiyatro ile sınırlı kalmayıp kamera karşısına da geçen sanatçı, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Asıl tanınması, Kaygısızlar dizisindeki "Eleman" karakteriyle oldu. Daha sonra ekranlarda görülmeyen Avşar, kariyerine çocuk tiyatrolarında devam etti. Şimdilerde İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oyunculuk yapan Yalçın Avşar, 15 yıla yakındır TV ve sinemada yer almıyor. Ayrıca oyuncu, Kilyos’taki evinin bahçesinde kendi arılarını üretip bahçesini yeşertiyor.
İşte Avşar’ın son hali…
Geçen yıl verdiği röportajla ortaya çıkan Yalçın Avşar, onca zaman geçmesine rağmen hâlâ kendisini sokakta “Eleman” diye çevirdiklerinden bahsediyor: “İnsanlar yolda beni hayretler içerisinde çeviriyor. Gerek yaşımı göstermediğimden gerekse insanların gözünde hep Eleman karakteriyle var olduğumdan... İzleyici dizinin üzerinden 24 sene geçtiğini öğrenince şaşırıyor. ‘Nasıl oluyor da siz hiç değişmediniz?’ diye sorup adeta dejavu yaşadıklarını söylüyorlar.”
55 yaşındaki Yalçın Avşar oyunculuğa çocuk yaşlarda tiyatroda başladı. Kaygısızlar dizisinde Eleman karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim olan Avşar, daha sonra ekranlarda çok fazla yer almadı. Tiyatro sahnelerine dönen oyuncu, çocuk tiyatrolarında oynamaya devam ediyor.
Rol aldığı oyunlar
On İki Öfkeli Adam - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2014
Sevgili Doktor : Anton Çehov\Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Kafes (oyun) : Mario Fratti - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Çiçek Prenses : Hasan Erkek - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005
Küçük Nasreddin : Serpil Akıllıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005
Keloğlanın Fendi : M.Y.M Tiyatrosu - 2000
Yarın Bütün Dünya - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1978
Filmografisi
IV. Osman : Semra Dündar - 2009 - Çaycı
Şeytanın Pabucu : Turgut Yasalar - 2008 - Kumarhane Görevlisi
Tarık ve Diğerleri : Gürsel Ateş - 2006
Paydos (tv filmi) : Ülkü Erakalın - 2004
Hayal Avcıları : Ümit Ardabak - 2002
Kara Kafalılar : Barbro Karabuda - 2000
Çarli İş Başında : Taylan Biraderler - 2000
Keloğlan Değirmencinin Kızı : Esat Şekeroğlu - 1999
Bücür Cadı: Adem Ayral - 1999
Affet Bizi Hocam : Halit Refiğ - 1998
İlişkiler : Avni Kütükoğlu - 1997
Canısı : Temel Gürsu - 1997 - Yalçın
Şengün Konağı : Münir Karataş - 1997
Evdekiler : Oğuz Yalçın - 1995
Süper Yıldız : Temel Gürsu - 1995
Kaygısızlar : Oğuz Yalçın - 1994
Çalıkuşu : Osman Seden - 1986
Öksüzler : Temel Gürsu - 1986
Islak Mendil : Osman Seden - 1982
Olmaz Olsun : Temel Gürsu - 1981
Talihli Amele : Atıf Yılmaz - 1980
Yusuf ile Kenan : Ömer Kavur - 1979
Petrol Kralları : Zeki Alasya - 1978
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