Kaygısızlar dizisinin Eleman’ı Yalçın Avşar şimdi ne yapıyor?

Türk televizyonlarında bir dönem fırtınalar estiren, absürt komedi dizisi Kaygısızlar, milyonları ekrana kilitliyordu. Dizinin genç karakteri Eleman’ı canlandıran Yalçın Avşar uzun bir süre kayıplara karıştı. Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajla ortaya çıkan oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar resmen başarılı oyuncuya teğet geçmiş.

KAYGISIZLAR DİZİSİNİN ELEMAN’I YALÇIN AVŞAR ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1978 yılında tiyatro ile tanışarak sanat hayatına başlayan Yalçın Avşar, çocuk tiyatrolarında oynadı. Lise eğitiminin ardından yurt dışında Fransızca eğitimi gördü. Tiyatro ile sınırlı kalmayıp kamera karşısına da geçen sanatçı, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Asıl tanınması, Kaygısızlar dizisindeki "Eleman" karakteriyle oldu. Daha sonra ekranlarda görülmeyen Avşar, kariyerine çocuk tiyatrolarında devam etti. Şimdilerde İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oyunculuk yapan Yalçın Avşar, 15 yıla yakındır TV ve sinemada yer almıyor. Ayrıca oyuncu, Kilyos’taki evinin bahçesinde kendi arılarını üretip bahçesini yeşertiyor.

İşte Avşar’ın son hali…

GÖRENLER ANINDA TANIYOR

Geçen yıl verdiği röportajla ortaya çıkan Yalçın Avşar, onca zaman geçmesine rağmen hâlâ kendisini sokakta “Eleman” diye çevirdiklerinden bahsediyor: “İnsanlar yolda beni hayretler içerisinde çeviriyor. Gerek yaşımı göstermediğimden gerekse insanların gözünde hep Eleman karakteriyle var olduğumdan... İzleyici dizinin üzerinden 24 sene geçtiğini öğrenince şaşırıyor. ‘Nasıl oluyor da siz hiç değişmediniz?’ diye sorup adeta dejavu yaşadıklarını söylüyorlar.”

YALÇIN AVŞAR KİMDİR?

55 yaşındaki Yalçın Avşar oyunculuğa çocuk yaşlarda tiyatroda başladı. Kaygısızlar dizisinde Eleman karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim olan Avşar, daha sonra ekranlarda çok fazla yer almadı. Tiyatro sahnelerine dönen oyuncu, çocuk tiyatrolarında oynamaya devam ediyor.

Rol aldığı oyunlar

On İki Öfkeli Adam - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2014

Sevgili Doktor : Anton Çehov\Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Kafes (oyun) : Mario Fratti - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Çiçek Prenses : Hasan Erkek - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005

Küçük Nasreddin : Serpil Akıllıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005

Keloğlanın Fendi : M.Y.M Tiyatrosu - 2000

Yarın Bütün Dünya - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1978

Filmografisi

IV. Osman : Semra Dündar - 2009 - Çaycı

Şeytanın Pabucu : Turgut Yasalar - 2008 - Kumarhane Görevlisi

Tarık ve Diğerleri : Gürsel Ateş - 2006

Paydos (tv filmi) : Ülkü Erakalın - 2004

Hayal Avcıları : Ümit Ardabak - 2002

Kara Kafalılar : Barbro Karabuda - 2000

Çarli İş Başında : Taylan Biraderler - 2000

Keloğlan Değirmencinin Kızı : Esat Şekeroğlu - 1999

Bücür Cadı: Adem Ayral - 1999

Affet Bizi Hocam : Halit Refiğ - 1998

İlişkiler : Avni Kütükoğlu - 1997

Canısı : Temel Gürsu - 1997 - Yalçın

Şengün Konağı : Münir Karataş - 1997

Evdekiler : Oğuz Yalçın - 1995

Süper Yıldız : Temel Gürsu - 1995

Kaygısızlar : Oğuz Yalçın - 1994

Çalıkuşu : Osman Seden - 1986

Öksüzler : Temel Gürsu - 1986

Islak Mendil : Osman Seden - 1982

Olmaz Olsun : Temel Gürsu - 1981

Talihli Amele : Atıf Yılmaz - 1980

Yusuf ile Kenan : Ömer Kavur - 1979

Petrol Kralları : Zeki Alasya - 1978



