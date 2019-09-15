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Kayınpederinin dudağını ısırmıştı! Yeni gelişme

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YAŞAM  | 15.09.2019 17:24 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te kayınpederi Adil T.'nin dudağını ısırdığı öne sürülen Murat G'nin firari olduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan kardeşleri Kadir ve Ferhat G., “Kasten ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te eşinin evi terk etmesi üzerine tartıştığı kayınpederinin dudağını ısırdık sonra ortadan kaybolduğu ileri sürülen Murat G.'nin gözaltına alınan kardeşleri Kadir ve Ferhat G., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

İki şüpheli de savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.
Sorgusunda, Pendik Çarşı'da alışveriş yaparken trafikte seyir halinde olan ağabeyinin kayınpederi Adil T. ile çarşıda karşılaştıklarını söyleyen Ferhat G., Adil T.'nin kendilerine küfür ettiği için aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

'MAGANDALAR YÜZÜNDEN BEYZBOL SOPASI TAŞIYORUM'

Tartışma üzerine Adil T.'nin kendilerine saldıracağını düşündüğü için arabadaki beyzbol sopasını aldığını söyleyen Ferhat G., “Sopa ile kendimi ve annemi korumak için rastgele vurdum. Sopa beyzbol sopasıdır. Beyzbol oynamıyorum. İstanbul trafiğinde magandalardan dolayı sürekli aracımızda beyzbol sopası taşıyordum. Bu olay aslında ağabeyimin evlilik, boşanma mevzusu ile ilgili bir konudur" dedi.

Savunmasında Adil T.'nin annesine vurduğunu öne süren Kadir G., “Ben de ona vurdum. Karşı taraf bizi tahrik etti. Anneme tornavida ile vurdu. Annem hastanede yatmaktadır. Adaletinize sığınıyorum. Bu olayı önceden planlamadık. Bu kişiler ile tesadüfen karşılaştık. Olayın böyle olmasını istemiyordum. Kadına yapılan şiddetten dolayı annem haberlere çıktı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Mahkeme, iki kardeşi de, “Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul pendik kayınpeder

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