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Kayınvalide gelini düğünde ilk kez gördü! “Oğlum bu çok çirkin” diyince damat gelini terk etti

27.07.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus’ta yaşanan bir olay ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yerel basında yer alan habere göre ismi açıklanmayan bir damadın annesi gelinini düğünde ilk kez gördü. Tören sırasında gelini inceleyen kayınvalide oğluna “Oğlum bu çok çirkin ayrıl” dedi. Annesinin isteği üzerine damat düğün gününde gelini terk etti.

Kayınvalide gelini düğünde ilk kez gördü! “Oğlum bu çok çirkin” diyince damat gelini terk etti

Tunus’ta ismi açıklanmayan bir damadın annesi gelini düğün gününde ilk kez canlı bir şekilde gördü. Gelinin çok kısa ve çekici olmadığını dile getiren anne, oğlunun düğünü durdurmasını ve gelini terk etmesini söyledi. Gelin ve damada yakın kaynakların ifadesine göre kayınvalidenin gelini düğün gününe kadar sadece fotoğraflardan gördüğü ifade edildi.

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GELİN SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

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Gelinliği içinde sosyal medya hesabından yaşadığı zorlu süreci anlatan gelin Lamia Al-Labawi, damat tarafından terk edildikten sonra şoke olduğunu ve düğündeki davetlilerin kendisine bakışlarını görmesinin kalbini kırdığını söyledi.

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Ailesinin düğün masraflarını karşılama konusunda büyük bir zorluk yaşadığını söyleyen Al-Labawi, sosyal medyadan destek topladı. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının yaşadığı durumla empati yaptıklarını ve damadın tamamen kötü bir insan olduğunu konusunda hem fikir oldular.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus kayınvalide
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