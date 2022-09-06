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Kayıp Kız filminin konusu nedir? Kayıp Kız filminin oyuncuları kimler?

06.09.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp Kız isimli sinema filmi 2014 yılında vizyona girdi. Film hakkında detaylar araştırılıyor. Filmde, eşinin ortadan kaybolmasından sorumlu tutulan bir adamın hikayesi ele alınıyor. Peki Kayıp Kız filminin konusu nedir? Kayıp Kız filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Kayıp Kız filminin konusu nedir? Kayıp Kız filminin oyuncuları kimler?

Kayıp Kız filminin yönetmen koltuğunda David Fincher yer alıyor. Dram, gizem ve gerilim türündeki bu film, televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. Film, aynı adı taşıyan 2012 romanından Gillian Flynn tarafından uyarlandı. Peki Kayıp Kız filminin konusu nedir? Kayıp Kız filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

KAYIP KIZ KONUSU NEDİR?

Nick Dunne, evlilik yıldönümünün sabahında polisi arar ve eşinin kayıp olduğunu söyler. Medyanın ve polisin baskısı ile Nick'in davranışlarında tuhaflık gözlemlenir. Bununla birlikte herkes Nick'in, eşine zarar verdiğini düşünmeye başlar.

KAYIP KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Ben Affleck - Nick
Rosamund Pike - Amy Elliott Dunne
Neil Patrick Harris - Desi Collings
Tyler Perry - Tanner Bolt
Carrie Coon - Margot 'Go' Dunne
Kim Dickens - Dedektif Rhonda Boney
Patrick Fugit - James Gilpin
Missi Pyle - Ellen Abbott
Emily Ratajkowski - Andie Fitzgerald
Casey Wilson - Noëlle Hawthorne
Lola Kirke - Greta
Boyd Holbrook - Jeff
Lisa Banes - Marybeth
Sela Ward - Sharon Schieber
Scott Takeda - TV Yapımcısı
David Clennon - Randy Elliott

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sinema film
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