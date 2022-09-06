Kayıp Kız filminin yönetmen koltuğunda David Fincher yer alıyor. Dram, gizem ve gerilim türündeki bu film, televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. Film, aynı adı taşıyan 2012 romanından Gillian Flynn tarafından uyarlandı. Peki Kayıp Kız filminin konusu nedir? Kayıp Kız filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Nick Dunne, evlilik yıldönümünün sabahında polisi arar ve eşinin kayıp olduğunu söyler. Medyanın ve polisin baskısı ile Nick'in davranışlarında tuhaflık gözlemlenir. Bununla birlikte herkes Nick'in, eşine zarar verdiğini düşünmeye başlar.
Ben Affleck - Nick
Rosamund Pike - Amy Elliott Dunne
Neil Patrick Harris - Desi Collings
Tyler Perry - Tanner Bolt
Carrie Coon - Margot 'Go' Dunne
Kim Dickens - Dedektif Rhonda Boney
Patrick Fugit - James Gilpin
Missi Pyle - Ellen Abbott
Emily Ratajkowski - Andie Fitzgerald
Casey Wilson - Noëlle Hawthorne
Lola Kirke - Greta
Boyd Holbrook - Jeff
Lisa Banes - Marybeth
Sela Ward - Sharon Schieber
Scott Takeda - TV Yapımcısı
David Clennon - Randy Elliott
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