Kayıp Kız filminin yönetmen koltuğunda David Fincher yer alıyor. Dram, gizem ve gerilim türündeki bu film, televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. Film, aynı adı taşıyan 2012 romanından Gillian Flynn tarafından uyarlandı. Peki Kayıp Kız filminin konusu nedir? Kayıp Kız filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

KAYIP KIZ KONUSU NEDİR?

Nick Dunne, evlilik yıldönümünün sabahında polisi arar ve eşinin kayıp olduğunu söyler. Medyanın ve polisin baskısı ile Nick'in davranışlarında tuhaflık gözlemlenir. Bununla birlikte herkes Nick'in, eşine zarar verdiğini düşünmeye başlar.

KAYIP KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Ben Affleck - Nick

Rosamund Pike - Amy Elliott Dunne

Neil Patrick Harris - Desi Collings

Tyler Perry - Tanner Bolt

Carrie Coon - Margot 'Go' Dunne

Kim Dickens - Dedektif Rhonda Boney

Patrick Fugit - James Gilpin

Missi Pyle - Ellen Abbott

Emily Ratajkowski - Andie Fitzgerald

Casey Wilson - Noëlle Hawthorne

Lola Kirke - Greta

Boyd Holbrook - Jeff

Lisa Banes - Marybeth

Sela Ward - Sharon Schieber

Scott Takeda - TV Yapımcısı

David Clennon - Randy Elliott

