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Kayıp Malezya uçağı hakkında şaşırtan iddia: Yangın baltası ile mi saldırdı?

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İLGİNÇ HABERLER  | 15.04.2019 14:54 | Son Güncelleme

239 yolcusu ve mürettebatıyla birlikte 2014 yılında Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan ve hala enkazı bulunamayan Malezya uçağı MH370 ile ilgili farklı bir iddia ortaya atıldı.

Kayıp Malezya uçağı hakkında şaşırtan iddia: Yangın baltası ile mi saldırdı?

2014 yılında Malezya yolcu uçağı MH370, 239 yolcusu ve mürettebatıyla birlikte Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan ayrılmış, bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

Arama çalışmaları aylar boyunca devam etmiş ancak hiçbir sonuç alınamamıştı.

2014 yılındaki olayla ilgili sıra dışı bir iddia ortaya atıldı.

Boeing eski pilotu Luke Warfield, Daily Star Online'a yaptığı röportajda MH370 yolcu ve mürettebatının 'intihara meyilli bir pilotun kurbanı' olabileceklerini açıkladı.

Warfield, pilot Zaharie Ahmad Shah'ı, uçuş güvertesinde keskin bir acil durum baltası olduğu için ana şüpheli olarak tutuyor.

Warfield, bu baltanın yardımcı pilot Fariq Hamid'i yaralamak için kullanılmış olabileceğini ve buradaki olası bir kargaşanın Boeing 777-200'ün neden o zamandan beri görülmediğini açıklayabileceğini söyledi.

Warfield, "MH370'in kaptan pilotunun intihar etmek için sebepleri vardı. Pilot, arasının bozuk olduğu karısının, uçuştan önce onu terk ettiğini öğrenmiş, kendisine yakın kahraman olarak gördüğü bir siyasi de hapse mahkum edilmiş. Tüm bunların üst üste gelmesi üzerine zaten bunalımda olan pilot hayatına son vermiş olabilir" dedi.

Warfield sözlerine şöyle devam etti: Halk tarafından çok az bilinen şey, kaptanın koltuğunun yanındaki yerde çok keskin bir yangın baltası olduğu detayıdır. Güvenli bir şekilde seyir halindeyken kaptan uçuş bilgisayarına dönüşü programladı ve ATC ile yardımcı pilotun elinden alınmasından sonra ona yangın baltası ile saldırdı. Ölümcül şekilde yaralanmış olmasına rağmen genç yardımcı pilot cesurca savaştı ve silahı kaptandan uzaklaştırdı. Ancak uçak kontrolünü kaybetti.

MH370, Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu'na ve bazı araştırmacılara göre, Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçarken transponderin çalışmaya son vermesinden 38 dakika sonra iletişimini kaybetti.

Daha sonra soldan dolambaçlı yol aldı, yakıt bittikten sonra Hint Okyanusu'na çarptı. Ancak bunun neden ve nasıl olabileceği tahmin edilemedi. Warfield'ın senaryosuna göre bunun ana nedeni pilotun intihar etmeye karar vermesi...

Yetkililer ise Warfield'ın tahmini ile ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. Yetkilier ayrıca olaya dair sağlıklı bilgi alma ihtimalinin günden güne daha da imkansızlaştığını da belirtti.

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