Kayıp papağanını bulana 5 bin lira ödül verecek

İlçeye bağlı Hoşarlı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Karagüzel, Jako cinsi 'Paşa' adlı papağanını gezdirmek için bahçeye götürdü. Bir süre gezindikten sonra Karagüzel'in omzundaki papağan, uçarak gözden kayboldu. Çevrede arama yapan Karagüzel, papağanına ait bir iz bulamadı. Bölgede aramadık yer bırakmayan ve kendi çabalarıyla papağanı bulamayacağını anlayan Karagüzel, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu, hayvanını bulana 5 bin lira ödül vereceğini duyurdu.

'AİLECE BİR BÜTÜN OLMUŞTUK'

Papağının kaybolmasının evde büyük üzüntü yarattığını söyleyen Abdullah Karagüzel, "Omzumda, bahçede dolaşıyorduk. Birden uçup gitti. Bir daha da geri dönmedi. Uzun yıllardır papağanı besliyordum. Ailece bir bütün olmuştuk. Papağanın kaybolması, evde büyük bir üzüntüye neden oldu. Evcil bir kuş olduğundan insanlara, evlere yaklaşabilir. Görenlerin, bulanların bana bilgi vermelerini istiyorum. Papağanımın piyasa değeri beş bin lira dolayındadır. Bulanlara değeri kadar ödül vermeye hazırım. Yeter ki papağınım bulunsun" dedi. (DHA)

