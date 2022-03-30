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Kayıp Şehir filmi The Batman’i tahtından etti! Kimse beklemiyordu

30.03.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Sandra Bullock ve Channig Tatum’un paylaştığı Kayıp Şehir (The Lost City) filmi Amerika Birleşik Devletleri gişesinde uzun zamandır liderliğini koruyan The Batman’i geçerek zirveye yerleşti.

Kayıp Şehir filmi The Batman’i tahtından etti! Kimse beklemiyordu

Aaron Nee ve Adam Nee’in yönetmen koltuğuna birlikte oturduğu aksiyon komedi türündeki Kayıp Şehir (The Lost City) Amerika Birleşik Devletleri gişesinde fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 3 haftadır zirvede bulunan The Batman filmi ilk haftasında 31 milyon dolarlık gşe hasılatıyla geride bırakmayı başaran Kayıp şehir filmin oyuncu kadrosunda Sandra Bullock ve Channig Tatum’un yanı sıra Daniel Radcliffe ile Brad Pitt gibi isimler de yer alıyor.

Matt Reeves imzalı, Robert Pattinson'lı "The Batman" ise vizyondaki dördüncü hafta sonunda 20.5 milyon dolar kazandı. ABD'deki toplam hasılatı 332 milyon dolara ulaşan film, dünya çapında ise 672 milyon 851 dolar kazandı.

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