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Top Gun: Maverick filminin son fragmanı yayınlandı! Vizyon için geri sayım başladı

30.03.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1986 yapımı "Top Gun"ın devam filmi olan "Top Gun: Maverick" 27 Mayıs'ta vizyona girecek. Merakla beklenen filmin son fragmanı yayınlandı.

Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapması beklenen n Top Gun: Maverick filminin vizyondan önceki son fragmanı da sinema severlerin beğenisine sunuldu. 1986 tarihli; Tom Cruise, Tim Robbins, Kelly McGillis, Val Kilmer'in rol aldığı Top Gun filminin 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick'in yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturuyor. Filmin senaryosu ise Ehren Kruger, Eric Warren Singer ve Christopher McQuarrie işbirliğiyle ortaya çıktı.

Top Gun: Maverick'te Tom Cruise ilk filmde olduğunu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkıyor. Film oyuncu kadrosunda ayrıca Jennifer Connelly, Val Kilmer, Miles Teller, Ed Haris, Jon Hamm, Glenn Powell, Jean Louisa Kelly gibi isimler yer alıyor.

TOP GUN MAVERICK FİLMİNİN KONUSU

Donanmanın en iyi pilotlarından biri olan Pete “Maverick” Mitchell, 30 yıllık hizmetten sonra ait olduğu yerde, cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlar ve kendisini yere bağlayacak olan terfiden kaçar. Kendisini Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi o güne kadar hiçbir pilotun görmediği özel bir görev için eğitirken bulur. Belirsiz bir gelecekle ve geçmişinden gelen anılarla karşı karşıya kalan Maverick, en büyük korkularıyla yüzleşmek ve büyük bir fedakarlık yapmasını gerektiren bir göreve gitmek zorunda kalır.

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