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Sahilde bulduğu eski şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı! Guinness'e girdi

Avustralya'da sahilde yürüyüş yapan bir kadının bulduğu eski cam şişe, gizem yarattı. İçinden çıkan 132 yıllık mesaj, yapılan incelemelerin ardından Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Sahilde bulduğu eski şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı! Guinness'e girdi
Çiğdem Berfin Sevinç

2018 yılında Batı Avustralya'da ailesiyle sahilde gezen Tonya Illman, kumların arasında eski bir cam şişe buldu. Evine götürdüğü şişenin içindeki kumu boşaltırken sicimle sarılmış eski bir kağıtla karşılaştı.

Kurulanıp dikkatlice açılan belgenin üzerinde 12 Haziran 1886 tarihi yer alıyordu. İlk başta eski bir denizciye ait not olduğu düşünülen belge, Almanca yazıldığı fark edilince uzmanlara gönderildi.

132 YILLIK BİLİMSEL DENEYİN PARÇASI ÇIKTI

İncelemeler sonucunda şişenin, 19. yüzyılda Alman Deniz Gözlemevi'nin okyanus akıntılarını incelemek için başlattığı bilimsel çalışmanın bir parçası olduğu ortaya çıktı. O dönemde gemiler, rota ve konum bilgilerinin yer aldığı mesajları şişelere koyarak denize bırakıyordu.

Araştırmacılar, Almanya'daki arşivlerde Paula adlı geminin seyir defterini buldu. Kaptanın 12 Haziran 1886 tarihli kaydında aynı gün denize bir şişe bırakıldığı bilgisi yer alırken, koordinatlar da şişedeki notla birebir uyuştu.

Sahilde bulduğu eski şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı! Guinness e girdi 1

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİRDİ

Doğrulama sürecinin tamamlanmasının ardından şişe, dünyanın doğrulanmış en eski şişe içindeki mesajı olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Uzmanlar, şişenin yıllarca kumların altında kaldığını, güçlü bir fırtınanın ardından yeniden gün yüzüne çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.

ŞİŞENİN İÇİNDEKİ NOTTA NE YAZIYORDU?

Mesajda, şişenin 12 Haziran 1886 tarihinde Paula adlı gemiden denize bırakıldığı, geminin rotası ve koordinat bilgileri yer alıyordu. Ayrıca şişeyi bulan kişiden, bulduğu tarih ve konumu not ederek Alman Deniz Gözlemevi'ne veya en yakın Alman konsolosluğuna ulaştırması isteniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
plaj deniz cam şişe mesaj
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