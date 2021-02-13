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Kaymakam Akpay, kan bağışında bulundu

13.02.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilciliği tarafından ilçede devam eden kan bağışı kampanyasına kaymakam Ayhan Akpay’da katılarak kan bağışında bulundu.Gerekli sağlık kontrollerinin ve karşılıklı bilgilendirilmelerin yapılmasının ardından kan bağışında bulunan kaymakam Akpay, katkıda bulunan vatandaşlara ve Kızılay Kan Bağışı Merkezi çalışanlarına da teşekkür etti.Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe’de, “Kan bağışına destek veren İlçe Kaymakamımız Ayhan Akpay’a teşekkür ediyoruz.

Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilciliği tarafından ilçede devam eden kan bağışı kampanyasına kaymakam Ayhan Akpay’da katılarak kan bağışında bulundu.
Gerekli sağlık kontrollerinin ve karşılıklı bilgilendirilmelerin yapılmasının ardından kan bağışında bulunan kaymakam Akpay, katkıda bulunan vatandaşlara ve Kızılay Kan Bağışı Merkezi çalışanlarına da teşekkür etti.
Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe’de, “Kan bağışına destek veren İlçe Kaymakamımız Ayhan Akpay’a teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

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