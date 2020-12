Kaymakam Mutlu’dan 25 Aralık mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep’in Kurtuluşunun’ bir milletin toprakları için savaştığı gurur tablosu olduğunu dile getiren Mutlu mesajında, "Bugün Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılını, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 25 Aralık 1921’de kurtuluşla sonuçlanan süreç boyunca Gaziantep halkı birçok zorluğa rağmen hiçbir zaman ümidini kaybetmemiş, milli mücadeleye tam destek vermiştir. Mustafa Kemal Paşa Gaziantep halkına yönelik bir konuşmasında, ’’Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, Onlar yalnız Gaziantep’i değil, bütün Türkiye’yi kurtardılar’’ diyerek Gaziantep halkını vatanperverliğinden ve azminden dolayı tebrik etmiştir. Her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar, şüphesiz bizim en değerli varlığımızdır. 25 Aralık’ta düşman birlikler Gaziantep insanının cesaretine ve esarete asla boyun eğmeyeceğine bir kez daha şahit olmuştur’’ ifadelerini kullandı.

Kaymakam Mutlu, ’’Atalarımız sayesinde elde ettiğimiz, üzerinde onur ve gururla yaşadığımız bu topraklarda, birlik ve beraberliğimizi öyle sağlam temeller üzerine kurmalıyız ki; Gazi şehrimiz ve ülkemiz her zaman gençlerimizle beraber güçlü adımlarla yoluna bu şekilde devam etsin. Her anlamda Gaziantep şehrimiz için yılmadan çalışmak ve üretmek bizler için önemli bir görevdir. Bu inanç ve güvenle; şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümünü bir kere daha kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu aziz vatan için dünden bugüne, canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, tüm hemşerilerimizin Gaziantep Kurtuluş gününü kutlarım’’ ifadelerine yer verdi.