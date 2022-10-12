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Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

12.10.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymakamlık Sınavı için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na katılım sağlayacak adaylar, sınava giriş belgelerini sorguluyor. Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi ÖSYM üzerinden alınacak. Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Kaymakamık adaylığı giriş sınavı için adayların giriş yerleri belli oldu. Kaymakamlık sınavı giriş belgesi ÖSYM'den alınacak. Kaymakamlık sınavı Ankara'da düzenlenecek. Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Kaymakamlık sınavı sınava giriş belgesi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.

Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 16 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Adayların sınav günü saat 10.00'da sınav yerlerinde olması gerekiyor. Sınavların cevaplanma süresi başladığında, geç kalan adaylar içeriye alınmayacak. Sınavın cevaplama süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecek.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaylardan olacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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