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Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM Kaymakamlık sınavı sonuçları tarihi!

09.11.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları, kasım ayının gelmesiyle araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından uygulanan Kaymakamlık sınavı Ankara'da tamamlanmıştı. Peki Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM Kaymakamlık sınavı sonuçları tarihi!

Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM Kaymakamlık sınavı sonuçları tarihi!

16 Ekim'de tamamlanan Kaymakamlık sınavının sonuçları, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Senede bir defa yapılan Kaymakamlık sınavının sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı! Peki Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM Kaymakamlık sınavı sonuçları tarihi!

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kaymakamlık sınavı sonuçlarının 10 Kasım'da açıklanacağı duyuruldu.

Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM Kaymakamlık sınavı sonuç tarihi!

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kaymakamlık sınavı sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilecek. ÖSYM'nin, "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sonuç sorgulama yapılacak.

16 Ekim'de Ankara'da düzenlenen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavında adaylara 150 dakika süre tanınmıştı. Sınavda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

KAYMAKAMLIK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kaymakam olmak isteyen vatandaşların yüksek öğretim eğitimini tamamlamaları gerekli. Daha sonra kaymakalmlık sınavına girmesi gereken adayların üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar girebilmektedir.


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