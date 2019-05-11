Mynet Trend

Kaynağı belirsiz koku ortalığı karıştırdı

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.05.2019 07:20 | Son Güncelleme

Ankara’da İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) saran koku çevrede rahatsızlık yarattı. İhbar üzerine çevrede ölçüm yapan AFAD ekipleri, kokunun kaynağını henüz tespit edemedi.

Kaynağı belirsiz koku ortalığı karıştırdı

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Sanayi sitesini saran gaz kokusundan rahatsızlık duyan esnaf, AFAD ve polis ekiplerine bilgi verdi. Özel kıyafetler ve gaz maskeleriyle sokakları gezen AFAD ekipleri, kokunun kaynağını tespit etmek için kanalizasyon kapakları ve çöp konteynerlerinde ölçüm yaptı.

kaynagi-belirsiz-koku-sanayi-esnafini-tedirgin-etti_8223_dhaphoto3

İvedik OSB’deki ihbardan 15 dakika önce Eryaman’daki Ata Mahallesi’nden de koku ihbarı aldıklarını belirten AFAD ekipleri, Kahramankazan ilçesinde kapatılan bir fabrikadan sızan gaz kokusunun rüzgarla birlikte şehir merkezine gelmiş olabileceğini belirtti. Yarım saat boyunca sanayi bölgesinin sokaklarında ölçüm yapan AFAD ekipleri, kaynağı tespit edilemeyen kokunun zehirleyici etkisinin bulunmadığını saptayarak, incelemeyi sonlandırdı.

kaynagi-belirsiz-koku-sanayi-esnafini-tedirgin-etti_8223_dhaphoto2

İftarı yaptıktan hemen sonra kokuyu aldıklarını belirten sanayi esnafı, kokunun doğal gaz kokusu olabileceğini söyledi.

kaynagi-belirsiz-koku-sanayi-esnafini-tedirgin-etti_8223_dhaphoto4

DHA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Alanya’da aynı günde yabancı uyruklu 1'i bebek 4 kişi öldüAlanya’da aynı günde yabancı uyruklu 1'i bebek 4 kişi öldü
İçinde bir kadının bulunduğu otomobili ateşe verdiİçinde bir kadının bulunduğu otomobili ateşe verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara organize sanayi bölgesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Kraliçe Elizabeth'e tepki yağıyor! 'Utanç verici'

Kraliçe Elizabeth'e tepki yağıyor! 'Utanç verici'

Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi

Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi

Rehin aldığı kızları darp etti! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

Rehin aldığı kızları darp etti! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı 11 Mayıs hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Alanya’da aynı günde yabancı uyruklu 1'i bebek 4 kişi öldü

Alanya’da aynı günde yabancı uyruklu 1'i bebek 4 kişi öldü

İstanbul'da korkunç olay! İçinde bir kadının bulunduğu otomobili ateşe verdi

İçinde bir kadının bulunduğu otomobili ateşe verdi

Babasına söylediği bir cümle onu hayata döndürdü!

Babasına söylediği bir cümle onu hayata döndürdü!

Apartman bahçesinde gören hemen polise haber verdi!

Apartman bahçesinde gören hemen polise haber verdi!

Karısının telefonuna gelen mesajı okuyunca hastanelik oldu

Karısının telefonuna gelen mesajı okuyunca hastanelik oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.