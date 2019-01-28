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Kaynakçının aklını alan balon şakası

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.01.2019 10:32 | Son Güncelleme

Kaynak yapan adam, balon şakasıyla büyük korku yaşadı.

Arkadaşının yanına balon bıraktığı şahıs, kaynaktan çıkan kıvılcımların balonu patlatmasıyla panik yaşadı. Şahıs, kaynak makinesini elinden attı ve oradan kaçtı. Ürküten şakaysa kaynakçının bir başka arkadaşı tarafından anbean kayda alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaynak balon şaka

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