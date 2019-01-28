Kaynakçının aklını alan balon şakası

Arkadaşının yanına balon bıraktığı şahıs, kaynaktan çıkan kıvılcımların balonu patlatmasıyla panik yaşadı. Şahıs, kaynak makinesini elinden attı ve oradan kaçtı. Ürküten şakaysa kaynakçının bir başka arkadaşı tarafından anbean kayda alındı.

