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Kayseri'de hırsız kız kardeşler yakalandı

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GÜNDEM  | 05.08.2019 17:10 | Son Güncelleme

Kayseri'de 4 ayrı hırsızlık dosyasından aranan 2 kız kardeş, bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin müşterek çalışması sonucu evlere girmek suretiyle para, döviz ve ziynet eşyaları çalan kız kardeşler E.U. (19) ve Ş.U. (17) bir eve girmek üzereyken ekiplerce suçüstü yakalandı.

8 FARKLI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞMIŞLAR

Yakalanan E.U. ve Ş.U.'nun 8 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve 4 hırsızlık dosyasında da arandığı belirtildi. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen E.U. ve Ş.U., emniyete götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri hırsızlık yapan kız kardeşler

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu kayseride bu aralar adanayı aratmaz oldu !
8 FARKLI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞMIŞ KİŞİLER DIŞARDA GEZERSE OLACAĞI BUDUR. SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR. MUHTEMELEN BİZİM HAKİMLERİMİZ YİNE SERBEST BIRAKACAKLAR. BU KARDEŞLER YİNE HIRSIZLIK YAPACAKLAR. HİÇ SUÇU OLMAYAN BİR KİŞİ EVİNE GİRMEYE ÇALIŞAN BU KARDEŞLERİ YAKALAMAYA ÇALIŞACAK O SIRADA KAVGA ÇIKACAK, KAVGADA EV SAHİBİ YARALANACAK VEYA ÖLECEK, ONDAN SONRA HAKİMLERİMİZ ADAM ÖLDÜRMEKTEN BU KARDEŞLERİ TUTUKLAYACAK. SADECE TAHMİN...
kesin sağ ellerini .. ibret olsun yoksa baş edemezsin ..
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