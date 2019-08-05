Kayseri'de hırsız kız kardeşler yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin müşterek çalışması sonucu evlere girmek suretiyle para, döviz ve ziynet eşyaları çalan kız kardeşler E.U. (19) ve Ş.U. (17) bir eve girmek üzereyken ekiplerce suçüstü yakalandı.

8 FARKLI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞMIŞLAR

Yakalanan E.U. ve Ş.U.'nun 8 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve 4 hırsızlık dosyasında da arandığı belirtildi. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen E.U. ve Ş.U., emniyete götürüldü. (İHA)

