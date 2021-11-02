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Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı tarifi ve malzemeleri neler?

02.11.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri mantısı sevilerek tüketilen yiyeceklerimizden birisidir. Nefis Kayseri mantısının şöhreti ülkemizin sınırlarını aştı. Kayseri mantısının hamurunu hazırlarken yoğurma işlemine dikkat edilmeli. Eğer hamur topak topak kalırsa yoğurmaya devam etmelisiniz. İç harcı doldurmadan önce hamurun üzerini nemli bez ile kapatın ve yaklaşık 30 dakika bekletin. İşte Kayseri mantısı tarifi...

Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı tarifi ve malzemeleri neler?

Ülkemizin en meşhur yöresel yemeklerinden biri olan Kayseri mantısı el işçiliği ve büyük ustalık gerektiriyor. Kayseri mantısı yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de kıymalı harcın sulu olmaması. Bu yüzden harcı hazırladıktan sonra buzdolabında beklemeye almalısınız. Mantı hamurunu ise hızlıca açmalısınız. Hamurun kurumaması için harç doldurulduktan sonra bekletmeden kapatmalısınız. İşte Kayseri mantısı tarifi...

KAYSERİ MANTISI MALZEMELERİ

Malzemeler:

  • 1 yumurta
  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • Tuz

İç malzeme için:

  • 200 gr kıyma
  • Karabiber
  • 1 küçük boy soğan
  • Tuz
  • Kırmızı pul biber

Üzeri için:

  • Sarımsaklı yoğurt
  • Nane
  • 80 gr tereyağı
  • 2 yemek kaşığı domates salçası

Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı tarifi ve malzemeleri neler?

KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Yumurta, su ve tuzu kasede çırpın. Çırptıktan sonra üzerine un ilave edin ve yoğurun. Hamurun kıvamı yumuşak olursa azar azar un ekleyin. Üzerini örtün ve 30 dakika bekletin. Bu esnada harç için kullanacağınız soğanı rendeleyin ve kıyma ilave edin. Kıyma için tuz, pul biber ve karabiber ekleyin. Damak tadınıza göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz.

Hamuru unlanmış tezgahta açın ve küçük küçük kareler halinde kesin. İçlerini kıyma harcı ile doldurun, bohça şeklinde kapatın. Bu sırada tencerenin içine su ve tuz ilave ederek kaynatmaya başlayın. Hazırlanan mantıları kaynayan suda pişirin. Üzeri için tereyağını eritin, salçayı kavurun. Mantı tenceresine aktarıp 10 dakika daha pişirin. Servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt, nane ve sumak ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun....


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Kayseri
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