Kayseri'nin tescilli lezzeti: Evde pastırma tarifi

Pastırma sofralarımızı zenginleştiren yöresel lezzetlerimizden bir tanesi. Hem pişirerek hem de çiğ hali ile bayıla bayıla tükettiğimiz bu muhteşem lezzet, etin bambaşka bir boyutu diyebiliriz. Dana bonfile ya da antrikotun tuzda doğal olarak pişmesi, kıvam almasıyla oluşan, dana jambonlara taş çıkaracak bu lezzete sahip olduğumuz için oldukça şanslıyız. Elbette bu lezzeti şarküterilerden almak zorunda değiliz. Evde hazırlayabileceğiniz ve uzun süre tüketilebilecek bu nadide lezzet için kolları sıvıyoruz!

PASTIRMA TARİFİ

MALZEMELER

100 gram çemen otu

1 çorba kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı kimyon

16 diş sarımsak

100 gram kırmızı toz biber

Yarım çorba kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 kilo tuz (eti içine yatırıp bekletmek için)

2.5 kilo antrikot ya da bonfile

Çemeni açmak için su

HAZIRLANIŞI