Kayseri'nin tescilli lezzeti: Evde pastırma tarifi

Pastırma sofralarımızı zenginleştiren yöresel lezzetlerimizden bir tanesi. Hem pişirerek hem de çiğ hali ile bayıla bayıla tükettiğimiz bu muhteşem lezzet, etin bambaşka bir boyutu diyebiliriz. Dana bonfile ya da antrikotun tuzda doğal olarak pişmesi, kıvam almasıyla oluşan, dana jambonlara taş çıkaracak bu lezzete sahip olduğumuz için oldukça şanslıyız. Elbette bu lezzeti şarküterilerden almak zorunda değiliz. Evde hazırlayabileceğiniz ve uzun süre tüketilebilecek bu nadide lezzet için kolları sıvıyoruz!
MALZEMELER
100 gram çemen otu
1 çorba kaşığı karabiber
1 çorba kaşığı kimyon
16 diş sarımsak
100 gram kırmızı toz biber
Yarım çorba kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1 kilo tuz (eti içine yatırıp bekletmek için)
2.5 kilo antrikot ya da bonfile
HAZIRLANIŞI
Geniş bir tepsiye tuzu ve eti alın.
Antrikotun her bir yerini bol tuzla iyi bir şekilde kaplayın.
Etin üzerinde herhangi bir boşluk kalmamasına, her yerin tuzla kaplanmasına dikkat etin. Aksi takdirde ette çürüme başlayabilir.
Buzdolabının bir katını boşaltın ve tepsiye yer açın.
Her yerini tuzladığınız etinizin üzerine en az 2-3 kiloluk ağırlık koyun ve dolapta beklemeye alın. 10 gün boyunca bekletin.
Her sabah etten akan kanı temizlemeye özen gösterin.
10 günün sonunda tuzda bekleyen etinizi soğuk suyun altında iyi bir şekilde yıkayın.
Genişçe bir kabın içerisine 1.5 litre soğuk su doldurun.
Yıkadığınız antrikotu içerisine soğuk su koyun ve en az 3 saatte bir bu suyu değiştirin.
Aynı gece etin suyunu değiştirip yine sabaha kadar bekletin.
Sabah, etin başlangıç kısmından bir delik açın ve sağlam bir ip geçirin.
İp geçirdiğiniz etinizi yüksekçe bir yere asın ve 4 gün boyunca kurumasını sağlayın.
Etinizi dış faktörlerden (toz, sinek vs) korumak için üzerini pamuklu bezle örtün.
Çemen malzemelerini mutfak robotuna alın ve suyla açarak çemen karıştırın.
Dinlenen ve hafif kuruyan antrikotun üzerine hazırladığınız çemeni sürün ve tüm yüzeyleri kaplayın.
20 gün boyunca serin bir yerde, asılı bir şekilde kurumaya bırakın. Yine pamuklu beze sarmayı unutmayın!
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