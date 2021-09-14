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Kayseri Ticaret Borsası

14.09.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada sucuğun kilogramı en yüksek 85,86 lira, takım pastırmanın kilogramı 135 liradan satıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 85,86 lira, takım pastırmanın kilogramı 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,452,50ArpaKg2,402,42Kabak çekirdeği (yerli)Kg20,0028,00SucukKg68,4085,86Pastırma (takım)Kg124,20135,00

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İmsak
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Sabah
06:12
Öğle
12:39
İkindi
16:10
Akşam
18:56
Yatsı
20:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Ayhan Eczane
Melikgazi
Aysun Eczane
Melikgazi
Göktürk Eczane
Kocasinan
Muazzez Eczane
Melikgazi
Özlem Eczane
Kocasinan
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