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Kayseri Ticaret Borsası

22.10.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada sucuğun kilogramı en yüksek 89,10 lira, takım pastırmanın kilogramı 135 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 89,10 lira, takım pastırmanın kilogramı 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,452,50ArpaKg2,402,42Kabak çekirdeği (yerli)Kg18,0026,00SucukKg70,2089,10Pastırma (takım)Kg129,60135,00

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Cuma

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