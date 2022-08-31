YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

31.08.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,406,42ArpaKg5,505,55
Kabak çekirdeği (yerli)Kg50,0060,00SucukKg141,50181,50Pastırma (takım)Kg242,00277,50

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandıKayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalandı
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladıGaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybettiOrdulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
05:59
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:18
Yatsı
20:39
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müstehcen pozlarıyla tanındı! Hayran buluşması istedi ama...

Müstehcen pozlarıyla tanındı! Hayran buluşması istedi ama...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.