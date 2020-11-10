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Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kayseri yağlama tarifi nedir? Yağlama yapımı ve malzemeleri

Hande Öztürk Hande Öztürk 10.11.2020 14:15 | Son Güncelleme:
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Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kayseri yağlama tarifi nedir? Yağlama yapımı ve malzemeleri

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümünde yarışmacıların hazırlayacakları yemek Kayseri yağlaması oldu. Şimdi televizyon izleyicileri tarafından Kayseri yağlaması nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Kayseri yağlama tarifi nedir? İşte yağlama yapılışı ve yağlama malzemeleri ile ilgili detaylar…

Kayseri yağlaması Gelinim Mutfakta yarışması ile yeniden gündeme geldi. Yarışmacıların yeni bölümde hazırlayacakları yemek Kayseri yağlama oldu. Çeyrek altın kazanmak için büyük bir mücadele ortaya koyacak olan yarışmacılar en iyi yağlama yemeğini yapmak için çaba sarfediyor. Televizyon izleyicileri tarafından da eşsiz lezzetteki geleneksel Kayseri yağlaması tarifi araştırılıyor. Kayseri yöresine ait yemek Türk mutfağının en özel lezzetlerinden bir tanesi. Şebit adıyla da bilinen yağlama yapılışı bakımından biraz emek gerektiriyor. Peki, Kayseri yağlama nasıl yapılır? İşte Kayseri yağlaması malzemeleri ve merak edilen tüm detaylar...

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KAYSERİ YAĞLAMA MALZEMELERİ

Hamuru için:

  • 4 su bardağı kadar un
  • Yarım su bardağı kadar ılık su
  • 1 su bardağı kadar ılık süt
  • 1 çorba kaşığı kadar sıvı yağ
  • 1 çorba kaşığı kadar tuz
  • 1 çorba kaşığı kadar instant maya
  • 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker
    İç harcı için:
  • 350 gram kıyma
  • 3 tane rendelenmiş domates
  • 1,5 çorba kaşığı kadar domates salçası
  • 1 tane kuru soğan
  • 1 çorba kaşığı kadar zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kadar karabiber
  • 1 çay kaşığı kadar tuz
  • Yarım su bardağı kadar su

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak yemeğin hamuru hazırlanıyor. Bir kabın içerisine un ekleniyor ve ortası havuz gibi açılıyor. Buraya ılık süt, sıvı yağ, tuz, toz şeker ve maya eklenerek iyice karıştırılıyor. Sonrasında azar azar su ilave edilerek hamur yoğruluyor. Devamında temiz bir kap içerisine biraz un serpiliyor ve hazırlanmış olan hamur içine konuluyor. Üstü streç filmle kaplanarak oda hamur iki katına çıkana kadar oda sıcaklığında ortalama 40 dakika boyunca mayalanması için bırakılıyor. Bu sırada iç harcının hazırlanmasına geçiliyor.

Öncelikle kuru soğan küp küp doğranıyor. Geniş bir tava alınarak içinde kıymalar soteleniyor. Devamında soğanlar ekleniyor ve tekrar kavruluyor. Soğanlar yeteri kadar kavrulduktan sonra ise rendelenmiş domatesler ekleniyor. Salça da ilave edildikten sonra bir süre harç pişmesi için bırakılıyor. Sonrasında yavaş yavaş su ekleniyor. İçine yağlama malzemeleri arasında bulunan karabiber ve tuz da ilave ediliyor. Böyle 5-6 dakika boyunca pişirildikten sonra iç harç da hazır oluyor.

Sıra hamur ve iç harcı bir araya getirmeye geliyor. İlk olarak mayalanmış olan hamur tezgaha alınarak beze haline getiriliyor. 10 dakika daha bu şekilde mayalandırılıyor. Sonrasında her bir küçük beze oklavayla açılıyor. Ayrı bir yerde temiz bir tavanın altı açılarak ısıtılıyor. Açılmış olan hamurlar tek tek tavaya alınarak pişiriliyor. Tüm hamurlar arkası ve önü iyice pişecek şekilde hazırlanıyor. Devamında hazırlanmış olan yufkalardan bir tanesinin üstüne iç harç sürülüyor. Sonrasında tekrar hamur ve iç harç üstüne konuluyor. Bu şekilde bütün hamurlar bitene kadar katlar çıkılıyor. Tercihe göre üstüne maydanoz serpilerek ve dilimlenerek servis yapılıyor.

KAYSERİ YAĞLAMA TARİFİ PÜF NOKTASI

Hamur hazırlama aşamasında kullanılan sütün ve suyun mutlaka ılık olması gerekiyor. Hamur iyice mayalanmadan da pişirmemek gerekiyor. Hamur açılırken biraz un serpiliyor ancak fazla un kullanmamak önem taşıyor. Yemek servis edilirken üstüne yoğurt gezdirilebiliyor.

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