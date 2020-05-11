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Kayseri yağlaması tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Önemli gastronomi kentlerimizden olan Kayseri'nin yağlamasın pişireceğiz bu akşam. Tadına doyum olmayan Kayseri yağlaması tarifi için biraz sabır gerekiyor çünkü tarifimiz 2 aşamalı. İşte karşınızda kayseri yağlaması tarifi ve yapılışı.

Kayseri yağlaması tarifi

Lezzetiyle lahmacuna bile rakip olabilecek Kayseri yağlaması, her bir ısırıkta damağınıza bir parmak bal çalacak deyim yerindeyse... Kayseri yağlaması mı yoksa lahmacun mu? Bu soruya cevap vermek için tarifimizi mutlaka denemelisiniz. İşte Kayseri yağlaması tarifi..

MALZEMELER

5 su bardağı un
Bir yemek kaşığı maya
Ilık su
Bir tatlı kaşığı tuz

İç malzemesi için:
400 gram yağsız kıyma
Bir adet soğan
Bir tatlı kaşığı salça
Bir tutam maydanoz
2 diş sarımsak
Sıvı yağ
Bir çay bardağı su
Tuz
Baharatlar

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

Un, tuz ve mayayı karıştırma kabına alın.
Karışıma yavaş yavaş ılık su ekleyerek yoğurun ve hamuru hazırlayın.
Hazırlanan hamuru mayalanması için yaklaşık 2 saat mayalandırın.
Kıymayı tavaya alın. Üzerine 2 yemek kaşığı su ve 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.
Kısık ateşte kıymayı kavurun.
Kıyma suyunu çektikten sonra içine minik minik doğranmış soğanları ilave edin.
Yaklaşık 5 dakika sonra salçayı ve ince kıyılmış maydanozu da tavaya ekleyip kavurma işlemine devam edin.
Son olarak tavaya rendelenmiş sarımsağı, tuzu ve baharatları alın. Tüm malzemeleri 2, 3 dakika tavada cevirdikten sonra ocaktan alabilirsiniz.
Mayalanan hamurdan limon büyüklüğünde parçalar alın.
Her bir parçayı tabak büyüklüğünde açın.
Hamurları tavada arkalı önlü olacak şekilde pişirin.
Servis tabağına pişirdiğiniz bir hamuru alın ve üzerine hazırladığınız harçtan 2 yemek kaşığı ekleyerek eşit bir şekilde dağıtın.
Bütün hamurlar ve harç bitene kadar aynı işlemi sırasıyla tekrarlayın.
Yağlamanın üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyerek servis yapabilirsiniz.
Servis aşamasında yağlamaları 4 eşit parçaya keserek dilimleyin.
Afiyet olsun.

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