Lezzetiyle lahmacuna bile rakip olabilecek Kayseri yağlaması, her bir ısırıkta damağınıza bir parmak bal çalacak deyim yerindeyse... Kayseri yağlaması mı yoksa lahmacun mu? Bu soruya cevap vermek için tarifimizi mutlaka denemelisiniz. İşte Kayseri yağlaması tarifi..

MALZEMELER

5 su bardağı un

Bir yemek kaşığı maya

Ilık su

Bir tatlı kaşığı tuz

İç malzemesi için:

400 gram yağsız kıyma

Bir adet soğan

Bir tatlı kaşığı salça

Bir tutam maydanoz

2 diş sarımsak

Sıvı yağ

Bir çay bardağı su

Tuz

Baharatlar

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

Un, tuz ve mayayı karıştırma kabına alın.

Karışıma yavaş yavaş ılık su ekleyerek yoğurun ve hamuru hazırlayın.

Hazırlanan hamuru mayalanması için yaklaşık 2 saat mayalandırın.

Kıymayı tavaya alın. Üzerine 2 yemek kaşığı su ve 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.

Kısık ateşte kıymayı kavurun.

Kıyma suyunu çektikten sonra içine minik minik doğranmış soğanları ilave edin.

Yaklaşık 5 dakika sonra salçayı ve ince kıyılmış maydanozu da tavaya ekleyip kavurma işlemine devam edin.

Son olarak tavaya rendelenmiş sarımsağı, tuzu ve baharatları alın. Tüm malzemeleri 2, 3 dakika tavada cevirdikten sonra ocaktan alabilirsiniz.

Mayalanan hamurdan limon büyüklüğünde parçalar alın.

Her bir parçayı tabak büyüklüğünde açın.

Hamurları tavada arkalı önlü olacak şekilde pişirin.

Servis tabağına pişirdiğiniz bir hamuru alın ve üzerine hazırladığınız harçtan 2 yemek kaşığı ekleyerek eşit bir şekilde dağıtın.

Bütün hamurlar ve harç bitene kadar aynı işlemi sırasıyla tekrarlayın.

Yağlamanın üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Servis aşamasında yağlamaları 4 eşit parçaya keserek dilimleyin.

Afiyet olsun.



