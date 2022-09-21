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Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

21.09.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bağ evi ile kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde bağ evi ile kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen 4 hırsızlık olayıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda yakalanan M.D. ve M.A, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Kayseri hırsızlık jandarma

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