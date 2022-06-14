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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

14.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 2 şüphelinin saklandığı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri Suriye diğeri Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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