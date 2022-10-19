Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hükümlü firari gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Ankara'da yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan bir kişinin ilçede olduğu tespit eden jandarma operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan firarinin İncesu Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

