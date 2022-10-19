Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hükümlü firari gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Ankara'da yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan bir kişinin ilçede olduğu tespit eden jandarma operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan firarinin İncesu Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz