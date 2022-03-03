YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

03.03.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerdeki evlerin çelik kapılarını sert bir cisimle kırıp 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen kadın şüpheliler E.K, Y.Ç, N.G. ve Ü.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 6 adrese, çevik kuvvet polisinin de destek verdiği 20 ekibin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 kadın şüpheli ile "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldıNakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı
Antalya ve Burdur'da yaban hayatı fotokapana yansıdıAntalya ve Burdur'da yaban hayatı fotokapana yansıdı
Isparta'da tüfekle vurularak karnındaki bebeğiyle öldürülen kadın defnedildiIsparta'da tüfekle vurularak karnındaki bebeğiyle öldürülen kadın defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:55
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Perşembe

Aslan Eczanesi
Melikgazi
Bizim Eczanesi
Kocasinan
Çetin Eczanesi
Melikgazi
Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Derviş Eczanesi
Kocasinan
Alçılar Eczanesi
Kocasinan
Aygün Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Libidoyu yükseltir, saç çıkarır...

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Libidoyu yükseltir, saç çıkarır...

"Bu ne len!" diyerek dalga geçti!

"Bu ne len!" diyerek dalga geçti!

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.