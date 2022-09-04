Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince ikametten, iş yerinden ve açıktan hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda ilaçlama pompası, dokuma halı, bakır kazan, telefon, kablo, elektrikli bisiklet hırsızlığı gibi çok sayıda olayın şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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