YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

06.01.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iş insanı Orhan Adıbelli'yi ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile onu cinayete azmettirdikleri öne sürülen 7 kişinin yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar D.K, M.P. ile kaldıkları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile V.K, S.O.M, E.Y. katılırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar E.K. ile M.E. duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz alan sanıklar cinayeti işleyen E.Y'nin sürekli ifade değiştirdiğini, tutarsız beyanlarda bulunduğunu, bundan dolayı uzun tutukluluk gibi mağduriyetlerinin oluştuğunu savunarak beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar D.K, M.P. S.O.M'nin tahliyesine karar verirken, E.Y ile V.K'nin tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos 2020'de iş yerinin bahçesinde öldürülen Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için 750 saatlik kamera görüntülerini izlemiş, 270 kişi ve iş yerlerindekilerle görüşmüş, çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin (26) işlediğini belirlemişti.

E.Y. ve beraberindekilerin 8 ay önce Kayseri'ye geldikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmişti. Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışma sonucu 15 Ağustos 2020'de yakalanan E.Y, getirildiği Kayseri'de hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adıbelli'nin eski ortak ve çalışanlarıyla husumetli olduğu tespiti üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, savcılıkta cinayeti 3 milyon avro karşılığı işlediğini itiraf eden sanığı azmettirdikleri ve ona yardım ettikleri belirlenen M.P, E.K, S.O.M, M.E. ve D.K'yi 19 Ağustos 2020'de, firari V.K'yi de 7 Mart 2021'de Gaziantep'te yakalamıştı. Kayseri'ye getirilen bu zanlıların 5'i tutuklanmış, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
CHP'li Torun "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:CHP'li Torun "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Cıngıllıoğlu Eczanesi
Melikgazi
Derviş Eczanesi
Kocasinan
Ekin Eczanesi
Kocasinan
Hale Eczanesi
Kocasinan
İldem Semt Eczanesi
Melikgazi
Belsin Eczanesi
Melikgazi
Büşra Akşehirlioğlu Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.