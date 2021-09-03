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Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

03.09.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kavga eden 2 kişiden biri diğerini silahla yaraladı.

Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde, Y.U. ile Z.G, vefat eden bir yakınlarının cenazesini defnetmek için geldikleri Babaoğul mevkisinde bulunan mezarlığın önünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U. tabanca ile Z.G'ye ateş açtı.

Bacağından yaralanan Z.G. yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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