Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kavga eden 2 kişiden biri diğerini silahla yaraladı.
Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde, Y.U. ile Z.G, vefat eden bir yakınlarının cenazesini defnetmek için geldikleri Babaoğul mevkisinde bulunan mezarlığın önünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U. tabanca ile Z.G'ye ateş açtı.
Bacağından yaralanan Z.G. yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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