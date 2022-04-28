Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahabiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 80 gram metamfetamin, hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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