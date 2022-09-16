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Kayseri'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

16.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu şüpheliyi Melikgazi ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kayseri DEAŞ jandarma

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