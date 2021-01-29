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Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim gönderildi

29.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim gönderildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'den, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 5 tır patates ve giyim yollandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırların uğurlanması amacıyla Hunat Mahallesi'ndeki otoparkta tören düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Güven, burada yaptığı konuşmada, her ay Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.

Son 4,5 yılda uğurladıkları tır sayısının, bugün gönderecekleriyle 662'ye ulaştığını anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Bu 5 tırımızda 240 bin liralık hem gıdamız hem de giyim malzemelerimiz var. İnşallah oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer yardım kuruluşlarımız bölgede 'iyilik konutları' yapıyor. Bizler de Diyanet Vakfı olarak bu çalışmaya destek verelim dedik. Bu kapsamda 3 hafta önce başlattığımız kampanyaya şu anda 200'ün üzerinde iyilik konutunun parası geldi. Daha da gelecek."

Duanın ardından yardımları taşıyan tırlar İdlib'e uğurlandı.

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