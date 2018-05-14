Kayserispor 1 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçında Kayserispor ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi. Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor'u 2-1 yendi ve ligde kaldı. Osmanlıspor ise ligden düşen üçüncü takım oldu.
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Teleset Mobilya Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Yevhen Seleznyov ve 73. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Kayserispor'un tek golü 79. dakikada Artem Kravets'ten geldi.
Bu galibiyetin ardından Teleset Mobilya Akhisarspor puanını 39'a yükseltti. Kayserispor 44 puanda kaldı. Ligde 33 puanla 16. sırasında olan Osmanlıspor, 36 puanla 15. sırada olan Atiker Konyaspor'un ikile averajda gerisinde olduğu için kümede düşmekten kurtulamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Mendes ceza sahası önünde topu Kravets ile buluşturdu. Kravets’in şutunda top auta çıktı.
20. dakikada Mendes’in sağ kanattan yaptığı ortada yükselen Kravets’in müsait durumdayken vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
27. dakikada ceza sahasında topla buluşan Deniz’in sert şutunda top auta çıktı.
33. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Onur topu indirdi, topu önünde bulan Muğdat’ın vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
İkinci Yarı
58. dakikada Barbosa kaleci Lug ile karşı karşıya kaldı ancak savunma araya girerek topu kornere çıkardı.
60. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov’un vuruşunda kaleci Lung gole izine vermedi.
62. dakikada Lopes’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov’un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
69. dakikada Aykut’un pasında ceza sahasına giren Seleznov, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
73. dakikada Seleznov’un pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat topu müsait durumdaki Soner’e çıkardı. Soner, rahat pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
79. dakikada Güray’ın ortasında topa yükselen Kravets, düzgün bir vuruşla farkı bire indiren golü attı. 1-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Kayserispor: Lung x, Lopes x, Sapunaru x, Erkan x (Stajiljkovic dk. 75 x), Kucher x, Kana Bıyık x (Levent dk. 34 x), Deniz x, Mendes x, Boldrin xx, William xx (Güray dk. 50 xx), Kravets xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Lopes xx, Mustafa xx, Caner x, Barbosa xx, Soner xx (Olcan dk. 88 ?), Onur x (Aykut dk. 46 xx), Ömer x, Sissoko xx, Muğdat xx (Nounkeu dk. 83 ?), Seleznyov xx
Goller: Kravets (dk. 79) (Kayserispor), Seleznov (dk. 69), Soner (dk. 73) (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kartlar: Kucher, Deniz (Kayserispor), Aykut, Ömer (Teleset Mobilya Akhisarspor)
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