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Kayserispor'a Eray ve Artem'den kötü haber

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 17.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Eray İşcan ile forvet Artem Kravets hakkında açıklama yaptı.

Kayserispor'a Eray ve Artem'den kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Artem Kravets’in 15.7.2019 tarihindeki antrenman sırasında girdiği ikili mücadelede meydana gelen sol akromioklavikuler eklem (köprücük kemiği eklemi) düzeyinde ki ayrılma 16.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile tedavi edilmiştir. Yaklaşık 4-6 haftalık bir süre içerisinde takıma katılması öngörülmektedir" denildi.

Kaleci Eray İşcan ile ilgili olarak da "Sporcumuz Eray İşcan’ın 15.07.2019 tarihindeki antrenmanda girdiği aynı ikili mücadelede sağ tibal plato (kaval kemiği üst ucu) da tespit edilen kırığının 16.07.2019 tarihinde gün içinde gerçekleştirilecek cerrahi tedavi ile onarılması planlanmaktadır. Cerrahi sonrası takıma geri dönüş sürecinin 5-6 ay içerisinde olması öngörülmektedir. Her iki sporcumuza da acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor eray işcan Artem Kravets Spor Toto Süper Lig

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