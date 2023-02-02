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KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Başakişehir maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

02.02.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Ev sahibi takım, bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kayserispor Başakişehir maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Kayserispor Başakişehir maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Başakişehir maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kayserispor Başakişehir maçı Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak. Maçta, Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Ogün Kamacı üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı. Kayserispor Başakişehir maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Kayserispor Başakişehir maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Başakşehir maçı bu akşam (2 Şubat 2023 Perşembe) saat 17:00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Başakşehir maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP

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