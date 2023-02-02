KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Başakişehir maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kayserispor Başakişehir maçı Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak. Maçta, Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Ogün Kamacı üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı. Kayserispor Başakişehir maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Kayserispor Başakişehir maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Başakşehir maçı bu akşam (2 Şubat 2023 Perşembe) saat 17:00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Başakşehir maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP

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