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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın test sonucu negatif

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 27.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın koronavirüs test sonucu negatif çıktı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın test sonucu negatif

Önceki gün Kayserispor kulübü yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, idari kadro ve kulüp çalışanları üzerinde yapılan koronavirüs testinin sonuçları gelmeye başladı.

Kayserispor kulübünden alınan bilgilere göre 1 personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıkarken, kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Başkan Vekili Onur Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın’ın test sonuçları negatif çıktı.

(İHA)

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