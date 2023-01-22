KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Kayserispor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçta hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olarak açıklandı. Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izle konu başlığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Beşiktaş maçı bugün (22 ocak 2023 Pazar) saat 16.00'da başlayacak.

Maç, Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Beşiktaş maçı beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamladı. Siyah beyazlılar şimdi rakibi Kayserispor'u da yenerek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 9 üstünlük, 5 eşitlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı karşılaşmaların 8'inden galibiyetle ayrılan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inde yenilen Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mane, Mensah, Kemen, Cardoso, Gökhan Sazdağı

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef de Souza, Gedson Fernandes, Salih, Muleka, Redmond, Cenk Tosun

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