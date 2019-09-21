SPOR

Kayserispor'da Aşık dönemi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 21.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, Alt Yapı Sorumlu Antrenörü olarak Mehmet Aşık ile anlaştı.

Kayserispor'da Aşık dönemi

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünde Alt Yapı Sorumlu Antrenörü değişti. Kayserispor kulübü, Alt Yapı Sorumlu Antrenörü olarak Mstikbal Mobilya Kayserispor, Alt Yapı Sorumlu Antrenörü olarak Mehmet Aşık ile anlaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünde Alt Yapı Sorumlu Antrenörü değişti. Kayserispor kulübü, Alt Yapı Sorumlu Antrenörü olarak Mehmet Aşık ile anlaştı. Kayserispor alt yapısında yaş kategorilerinde antrenörlük yapan tecrübeli çalıştırıcı, artık Alt Yapı Sorumlu Antrenörü olarak da hizmet verecek.

Sarı Kırmızılı kulüpte U19 takımı sorumlu antrenörü ise Mustafa Esmeray oldu.Galatasaray U19 takımı ile sahasında oynadığı müsabakada statüye aykırı hareket ettiği gerekçesi ile ceza kuruluna sevkedilen Kayserispor'da Alt Yapı Sorumlu Antrenörü Alper Kelkitli ve U19 takımı antrenörü Ferhat Kurnaz ile yollar ayrılmıştı.ehmet Aşık ile anlaştı. Kayserispor alt yapısında yaş kategorilerinde antrenörlük yapan tecrübeli çalıştırıcı, artık Alt Yapı Sorumlu Antrenörü olarak da hizmet verecek.

Sarı Kırmızılı kulüpte U19 takımı sorumlu antrenörü ise Mustafa Esmeray oldu.Galatasaray U19 takımı ile sahasında oynadığı müsabakada statüye aykırı hareket ettiği gerekçesi ile ceza kuruluna sevkedilen Kayserispor'da Alt Yapı Sorumlu Antrenörü Alper Kelkitli ve U19 takımı antrenörü Ferhat Kurnaz ile yollar ayrılmıştı.

40

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Kayserispor 80 bin forma sattıKayserispor 80 bin forma sattı
Transfer resmen açıklandıTransfer resmen açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig Mehmet Aşık

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş yönetiminden Abdullah Avcı kararı

Beşiktaş yönetiminden Abdullah Avcı kararı

'Utanç verici bir yenilgi aldık'

'Utanç verici bir yenilgi aldık'

Göztepe siftah yaptı

Göztepe siftah yaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'da Aşık dönemi

Kayserispor'da Aşık dönemi

Kayserispor 80 bin forma sattı

Kayserispor 80 bin forma sattı

Asamoah Gyan Hindistan'a transfer oldu

Transfer resmen açıklandı

Kayserispor için yardım gecesi düzenlendi

Kayserispor için yardım gecesi

Hasan Hüseyin Acar: Denizlispor'a karşı ilk 3 puanımızı alacağız

'İlk 3 puanı Denizli'den alacağız'

Hikmet Karaman: Eksik oyuncularımızı aradık

Karaman eksiklerden yakındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.