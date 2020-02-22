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Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 22.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Kayserispor'da Emre Taşdemir, gribal enfeksiyon sebebiyle Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 23. haftasında bugün saat 14.00'de Konyaspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da Emre Taşdemir, maç kadrosundan çıkarıldı. Gribal enfeksiyona yakalandığı için forma giyemeyecek olan Emre'nin yerine Mario Situm eklendi.

KAYSERİSPOR, KONYASPOR'A KARŞI ŞU 11'LE MÜCADELE EDECEK:

"Silviu Lung - Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Mario Situm - Dja Djedje, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique - Artem Kravets, Muris Mesanovic"

(İHA)

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