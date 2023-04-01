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Kayserispor'dan Ahmet Nur Çebi'ye olay yaratan cevap! Beşiktaşlı taraftarlar ayaklandı...

01.04.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarına yanıt verdi. Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "İddiaların ancak orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar tarafından makul bulunur" denildi.

Kayserispor'dan Ahmet Nur Çebi'ye olay yaratan cevap! Beşiktaşlı taraftarlar ayaklandı...
Onur Bulut

Onur Bulut

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Kayserispor'dan Beşiktaş'a çok sert bir cevap geldi. Sosyal medyada kullanıcıları şoke eden bir dille yazılan cevap, herkesi hayrete düşürdü. Onur Bulut transferiyle ilgili Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamadan saatler sonra Kayserispor'dan yanıt geldi.

"BUNUN ADI KARŞINIZDAKİ İNSANI KANDIRMAKTIR"

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Ahmet Nur Çebi, Onur Bulut'un transferi için, "Her iki taraf da kendisnin haklı olduğunu düşünüyor. Ben en başından beri sessiz kaldım. Kayserispor çok değerli bir kulüp. Maalesef başkan ve yöneticilerinin kırıcı söylemlerde bulunduğunu hatırlıyorum. Oyuncu üzerinde çok tatsız şeyler söz konusu. Sadece şunu söylemek istiyorum, herkesin bildiği bir şey var. İmza atıyorsanız ve sonrasında imza yetkisi yok diyorsanız, bunun adı karşınızdaki insanı kandırmaktır. Emek veren bir futbolcu. Umarım UÇK doğru bir karar verir." ifadelerini kullanmıştı.

"DÜŞÜK ZEKASI BULUNAN İNSANLAR"

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Onur Bulut ile avukat ve oyuncunun yakınlarının olduğu bir ortamda sözleşme yenilendiğini açıklayan Kayserispor, "Futbolcunun 'kandırılmasına' ya da 'zorla sözleşme imzalatılmasına' yönelik iddiaların ancak orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar tarafından makul bulunacağını da bu vesileyle söylemek isteriz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un açıklamasının tamamı
"Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’nin Onur Bulut transferi hakkında yapmış olduğu son beyanatları üzerine açıklama yapma ve kamuoyunu aydınlatma mecburiyeti doğmuştur. Bir kere daha ve son kez ifade etmek isteriz ki Onur Bulut’un, kulübümüzle olan mevcut sözleşmesini, 3 futbol sezonunu daha uzatan, dönem harici sözleşmenin imzalanması, futbolcunun, futbolcunun temsilcilerinin ve aile bireylerinin bulunduğu bir ortamda futbolcunun avukatının sürece dahil olduğu bir şekilde cereyan etmiştir. Aynı süreçte, ayrıca futbolcunun 2022-2023 futbol sezonun ikinci yarısında alacağı ücreti de mevcut sözleşmesine nazaran 3 kat arttıran, bir tadil sözleşmesi daha imzalanmıştır. Ayrıca futbolcunun temsilcisi ile bir sözleşme imzalanmıştır. Bütün bu sözleşmeler Kayserispor Futbol A.Ş. münferit imza yetkilisi olarak Başkan Sayın Ali Çamlı tarafından imzalanmıştır. Sayın Çebi’nin bu seviyesiz ve temsil ettiği camiaya yakışmayan iftira mahiyetindeki söylemlerine cevap vermeyi kendimize yakıştırmadığımızı ifade etmek isteriz."


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