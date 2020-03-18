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Kayserispor futbolcuları koronavirüs nedeniyle tedirgin!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.03.2020 19:53 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı oyuncusu Diego Angelo ile Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, “Biz de insanız, şimdilik futbol oynamak istemiyoruz. Lütfen ligi durdurun” paylaşımında bulundu.

Kayserispor futbolcuları koronavirüs nedeniyle tedirgin!

Hes Kablo Kayserispor’da forma giyen futbolcular korona virüs nedeniyle oldukça tedirgin. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten futbolcular liglerin ertelenmesini bekliyor. Sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcuları Diego Angelo ile Bernard Mensah, sosyal medya hesaplarından liglerin devam edecek olmasına tepki gösterdi.

"BİZ DE İNSANIZ"

Diego Angelo yaptığı paylaşımda, “Hükumet, nüfusa evde kalmasını söyledi. Biz futbolcular neyiz? Nüfusun bir parçası değiliz mi? Biz de insanız, şimdilik futbol oynamak istemiyoruz. Yaşam ve sağlık her şeyden daha önemlidir. Lütfen ailemizin de olduğunu unutmayın! Biz eğlencenizi tatmin etmek için robotlar değiliz. Bizler de insanlarız. Lütfen ligi durdurun” dedi.

"BİZİ ÖNEMSEMİYORLAR MI?"

Bernard Mensah ise, "Hayat, dünyadaki en önemli şeydir. Hastalık, ciddi ciddi bir şey. Hala devam etmekte ısrar ediyorlar. Bizi gerçekten önemsiyorlar mı" tepkisinde bulundu.

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